ЧМ-2018: Аргентина “со скрипом” вышла в плей-офф, обыграв Нигерию

Сборная Аргентины в матче третьего тура группового этапа на ЧМ-2018 в группе D победила Нигерию.

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуеро, 80′), Перес (Павон, 60′), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72′), Месси, Игуаин.

Нигерия: Узохо, Омеруо (Айуоби, 90′), Трост-Еконг, Балогун, Идов, Ндиди, Микел, Етебо, Моузес, Ихеаначо (Игало, 46′), Муса (Нвакво, 90′).

Голы: Мозес (52′ с пен.) – Месси (14′), Рохо (86′).

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 встречались сборные Нигерии и Аргентины. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась победой подопечных Сампаоли со счетом 2:1.

Матч активнее начали альбиселесте. Аргентинцы вышли вперед в счете уже в первом тайме благодаря голу Лионеля Месси, который отличился на 14-й минуте после результативной передачи от Банегу.

В начале второго тайма сборной Нигерии удалось сравнять счет во встрече. На 51-й минуте Мозес точно пробил с пенальти. После чего последовал ряд безумных атак на ворота Армани. Под конец встречи случился спорный эпизод. Во время контратаки Нигерии Муса отдал пас в центр штрафной, где Рохо сыграл рукой. Нигерийцы момент доиграли, после чего насели на судью, требуя еще один пенальти. В итоге, рефери отправился смотреть видеоповтор. Однако после просмотра он не изменил свое решение.

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Вскоре аргентинцы снова вышли вперед. На 86-й минуте защитник Рохо замкнул подачу от напарника по команде точным ударом.

Таким образом, сборной Аргентины удалось занять второе место в турнирной таблице группы D и выйти в 1/8 финала чемпионата мира, а Нигерия, которая финишировала на третьей строчке, турнир покинула. В плей-офф подопечные Сампаоли сыграют со сборной Франции.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Нигерия — Аргентина.

Мария Степанюк

Фото: Getty Images.