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Где смотреть Нигерия — Аргентина

Прямую трансляцию поединка третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Нигерии и Аргентины покажет телеканал Интер.

26 июня в 21.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Нигерии встретится со сборной Аргентины.

Обе сборные представляют группу D, куда также попали Хорватия и Исландия.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

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Также сегодня будут сыграны еще три матча третьего тура. В группе D сборная Исландии на Ростов Арене встретится со сборной Хорватии. Время начала матча в 21:00. В группе С сборная Австралии на стадионе Фишт в Сочи встретится со сборной Перу, а матч Дания – Франция пройдет на Лужниках в Москве. Оба поединка начнутся в 17:00.

Прямая трансляция матчей будет доступна на телеканале Интер и НТН.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

Смотрите матчи ЧМ 2018?

Результаты

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Twitter.com/Selección Argentina‏.

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