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Комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ

У египетского комментатора после матча сборной Египта с Саудовской Аравией на ЧМ-2018 случился инсульт.

Во время встречи сборной Египта с командой из Саудовской Аравии в рамках группового этапа ЧМ-2018 у бывшего тренера каирского футбольного клуба Замалек Абдулы Рахима Мохаммеда Негма случился сердечный приступ. Об этом сообщает Youm7.

Негма работал на одном из египетских телеканалов, во время игры национальной сборной с Саудовской Аравией ему стало плохо. Комментатора экстренно госпитализировали, умер он уже в больнице.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Египтяне вели, забив в середине первого тайма, но на 45-й минуте соперники сравняли счет, а потом и вовсе вырвались вперед. Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира по футболу в России и завершила выступление на турнире.

Ранее болельщик Аргентины покончил с собой после поражения на ЧМ 2018.

Фото: Unsplash.com/Fauzan Saari.

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