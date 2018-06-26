Нигерия – Аргентина. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Нигерия – Аргентина на Фактах ICTV во вторник, 26 июня, в 21:00.

26 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Нигерии и Аргентины. Это будет третий поединок второго тура в группе D. Встреча Исландии и Хорватии пройдет также 26 июня в 21:00.

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Для аргентинцев игра с Нигерией – последний шанс продолжить борьбу на Мундиале. Подопечных Сампаоли устроит только победа в сегодняшней игре. Африканская команда может оформить четвертый в истории выход в плей-офф турнира. Аргентина на первом групповом этапе останавливалась только один раз в истории – в 2002 году.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Сампаоли. Успех аргентинцев в этом матче котируются коэффициентом 1,53. Успех нигерийцев составляет – 5,90. На ничью дают – 4,70.

Прогноз Фактов ICTV

Нигерия – Аргентина – 1:1.