Высококлассные игроки должны объединиться вокруг Месси – прогноз экспертов

Журналист Дмитрий Поворознюк и экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделились ожиданиями от матчей третьего тура в группе D.

Наставник юношеской сборной Украины по футболу до 16 лет Владимир Езерский и спортивный журналист Дмитрий Поворознюк поделились ожиданиями от ближайших матчей третьего тура ЧМ-2018 в группе D Исландия – Хорватия и Нигерия – Аргентина.

Владимир Езерский – экс-игрок сборной Украины по футболу и главный тренер юношеской сборной Украины U-16.

Исландия – Хорватия

“Группа D – сегодня одна из самых интригующих на ЧМ. Так называемая группа смерти. Видно, что очень уверенно хорваты набрали в первых играх шесть очков, что позволяет им дальше смотреть смело в плей-офф соревнований. Если проанализировать игру Исландия – Хорватия, то мы знаем силу Исландии, они конечно будут стремиться победить”.

“Хорватия сейчас подходит в состоянии команды, которая решила свои вопросы на групповом этапе, поэтому я уверен, что будет большая ротация игроков и выйдут игроки, которые в первых двух матчах или выходили на замены, или не участвовали.”

“Сборная Исландии показала, что она может играть на хорошем уровне. Их игра именно в обороне – это, наверное, пример среди всех участников, которые есть на чемпионате мира. Должна быть довольно интересная игра”.

Нигерия – Аргентина

“Что касается Аргентины, то мне кажется, что потенциал команды всем понятен. С таким набором звездных исполнителей, возможно, не все в порядке в середине команды – это очень видно. Я думаю, что высококлассные игроки должны объединиться вокруг Месси. Аргентина должна сделать все возможное, чтобы выиграть в матче с Нигерией. Потому что без Аргентины чемпионат мира будет немного скучноват. Я думаю, что все-таки бело-голубые должны выиграть. Я лично буду болеть за подопечных Сампаоли и хочется, чтобы они еще продолжили свой путь на этом турнире”.

“Нигерия, как и Исландия с Аргентиной имеет теоретические шансы на выход из группы. В игре с подопечными Сампаоли нигерийцам нужно минимум очко и смотреть, как дальше будет развиваться ситуация”.

“О Месси? – мы знаем его силу. Если взять игру Барселоны – то она где-то строится на игре Месси, а здесь сборная Аргентины – здесь немного другой стиль, хотя подбор игроков очень хороший. Большинство болельщиков, я думаю, будут болеть за Аргентину”.

Дмитрий Поворознюк – спортивный журналист.

Нигерия – Аргентина

“Аргентина – однозначно самый большой провал первых двух туров. Команда, которая традиционно считается одним из фаворитов по составу, просто провально провела два матча и по результату и по игре. Наиболее несбалансированная команда чемпионата из-за того, что в атаке звездная атака мира, где 4-5 футболистов суперзвезды и туда не попадают даже Икарди с Интера, а Дибала играет на замене”.

“Футболисты – стоимость которых €100 млн на данный момент или не попадают в заявку, или на замене сидят и при этом всем в защите играют футболисты, которых кроме Николаса Отаменди никто не знает. Например Меркадо и Тальяфико, вратарь Кабальеро, который является запасным. В центре поля Аргентина проигрывала всем фактически. Маскерано, Билья – они все очень медленные футболисты, которые не добавляют динамики, а соответственно сборная Аргентины очень пассивно играет по сравнению с соперниками”.

“При этом очень непонятные решения от Сампаоли, от тренера, который очень сильно перемудрил. Потому что у него не было времени на хитроумную схему с тремя защитниками, он захотел футболистов вставить в схему, которую он придумал. То есть не схему под футболистов, а футболистов под схему – это, на мой взгляд, ошибка. Соответственно, футболисты эту схему не понимают. Они не могут понять, что от них хочет тренер. Я думаю, что сегодня он от этой схемы отойдет. Только потому, что ему крайне необходим результат, а результат ему может дать только классическая схема, которая не будет мешать футболистам играть. Он должен дать максимальную свободу футболистам, чтобы они себя раскрыли в матче с Нигерией. Сампаоли тоже одно из самых больших разочарований. Это тренер, которого считают одним из величайших тактических гидов, так же как и Марсело Бьелса. Их считают супертренерами, но они мало что выигрывали”.

“Месси показывает, что уже никто не будет его называть однозначно лучшим футболистом мира, потому что он все добился лишь в одной команде. Например, его конкурент Криштиану Роналду добился и со сборной Португалии, и с Манчестер Юнайтед, и с мадридским Реалом. Месси со сборной Аргентины ничего не выиграл”.

“Сейчас вообще проблема во всех командах на ЧМ у кого есть зависимость от одного футболиста.

Это Месси у Аргентины, Салах в Египта. Все футболисты ищут одного игрока. Хотя там есть крутые игроки, которые сами играют хорошо, но они все равно подсознательно играют на лидера. Это часто мешает команде, хотя в клубе такое может быть, потому что там наиграются комбинации, но в сборной – это очень тяжело. Сейчас лучшую игру показывают те команды, которые не имеют звезд на которых все ведется – это Хорватия, Колумбия, Мексика”.

“Нигерия – команда, которая имеет хорошую скорость и против такой Аргентины, которая полностью проваливается в обороне, будет иметь хорошие шансы. Нигерия в матче с Аргентиной точно не будет абсолютным аутсайдером. По игре, по стилю игры – она ​​более сбалансирована, физически намного лучше выглядит чем Аргентина”.

Исландия – Хорватия

“Хорватия – сильнейшая команда по игре на этом ЧМ. Думаю, это теневой претендент на чемпионство, на выход в финал. Очень круто сыграли на прошлом чемпионате Европы, прошли группу, в плей-офф с португальцами играли намного лучше, но им не повезло. По сбалансированности – одна из лучших команд чемпионата, по центру поля – самая сильная команда чемпионата. Модрич, на мой взгляд, на данный момент – самый сильный футболист ЧМ”.

“Хорватия – очень опытная команда, где футболисты играют в топ-чемпионатах, играют очень долго и против любой команды с какой они бы не играли, они не будут аутсайдерами сейчас. Они это чувствуют, ведь для этих футболистов – это последний шанс сыграть вместе. Это золотое поколение Модрич – Ракитич – Манджукич. Они вряд ли соберутся такой стабильной командой”.

“Златко Далич – это тренер, который понимает, как дать волю своим футболистам, он сделал хорошую атмосферу в команде. Если кто-то должен стать чемпионом не из фаворитов, то я думаю, что это как раз Хорватия”.

“Исландия – у них последние шесть лет все очень стабильно. Они не отходят от своего стиля, делают большие проблемы всем командам, которые играют против них. Команда с какой-то фантастической атмосферой внутри. Их капитан как-то сказал очень простую вещь “Мы когда выходим на поле, то мы умираем друг за друга, потому что мы все с маленького острова. И если я где-то не доработаю, то мне будет стыдно перед всеми людьми.” Наибольшее количество людей, которые смотрят матчи своей сборной – это исландцы, 99% населения смотрят все матчи сборной”.

“У них есть Сигурдсонн их главная звезда за которую заплатил Эвертон €50 млн. Это футболист, который с атаки возвращается в защиту, играет в подкате, умирает на футбольном поле вместе с другими футболистами, которые стоят €1 млн. Из-за своей атмосферы они могут кого-либо удивить”, – поделился ожиданиями журналист.

Мария Степанюк.