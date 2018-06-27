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Германия проиграла Южной Корее и сенсационно вылетела с ЧМ

Сборная Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа на ЧМ-2018 в группе F победила Германию.

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чжан Хэн Су, Ку Чжа Чхоль (Хван Хи Чхан 56′, К Е Хан 79′), Чжон У Эн, Мун Сон Мин (Чжу Се Чжон 69 ‘), Ли Чжэ Сон, Ли Ен, Сон Хин Мин.

Германия: Нойер, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хектор (Брандт 78′), Хедира (Гомес 58′), Кроос, Озил, Горетцка (Мюллер, 63′), Ройс, Вернер.

Голы: 90 Ким Ен Гвон 90 + 1′, Сон Хин Мин 90 + 5′.

Сборные Южной Кореи и Германии встречались в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Матч состоялся на стадионе Казань Арена и завершилась со сенсационным счетом 2:0 в пользу азиатской команды.

Голы на свой счет записали южнокорейские игроки Ким Юн Квон и Сон Хин Мин.

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В итоге, сборная Германии набрала три очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвертое место. Сборная Южной Кореи также покинула турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F. А вот сборные Швеции и Мексики заняли первое и второе места соответственно и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Ранее тренеры двух сборных ушли в отставку после фиаско на ЧМ-2018.

Фото: Getty Images.

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