Свитолина получила 5-й номер посева на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

“Для меня этот Уимблдон будет первым после переезда в Лондон. Думаю, это мне поможет. Я буду чувствовать себя как дома. Мне нравится местная атмосфера, рынки”, – рассказала Свитолина в интервью WTA.

Ожидаемо, что первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позиции в текущем рейтинге WTA.

А вот Серена Уильямс, которая занимает 183-ю позицию в рейтинге, получила 25 номер, что стало причиной непрохождения в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой.

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Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.

Ранее Свитолина отказалась ехать в Россию.

Фото: Dreamstime.