Такие команды, как Бразилия соперника прибивают физически – прогноз экспертов

Журналист Дмитрий Поворознюк и экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделились ожиданиями от матчей третьего тура в группе E.

Наставник юношеской сборной Украины по футболу до 16 лет Владимир Езерский и спортивный журналист Дмитрий Поворознюк поделились ожиданиями от ближайших матчей третьего тура ЧМ-2018 в группе E Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.

Владимир Езерский – экс-игрок сборной Украины по футболу и главный тренер юношеской сборной Украины U-16.

Швейцария – Коста-Рика

“Сборная Швейцарии очень интересная и организованная команда. Я думаю, при хорошем раскладе они могут шагать дальше. С той игрой, которую они демонстрируют они должны удачно сыграть”.

Сербия – Бразилия

“Также должен быть интересный матч, потому что будет решаться путевка в плей-офф, учитывая, что Сербия набрала 3 очка, а Бразилия на одно больше. И та и та команда имеет шансы выйти, здесь все будет зависеть от них”.

“Почему не выходят с первых минут Фирмино и Коста? – Здесь тренеру виднее, он знает у кого какие трудности были в клубе, когда закончились чемпионаты – это также учитывается. Большинство игроков сборной Бразилии, как и Аргентины играют ведущие роли в клубах. Тем более в Тите есть какая-то стратегия на турнир и он ее строит. Как правило статистика показывает, что количество в составе звездных футболистов не говорит о том, что эта команда может доминировать на поле, или выиграть что-то. Как правило, мы видим, что они индивидуально сильные и техничные игроки”.

“К сожалению, как и у аргентинцев, у селесао нет командной игры, организации игры в обороне. Они действуют с позиции силы, это пожалуй их минус. Обеим командам нужно реализовывать свои моменты и все”, – поделился ожиданиями Езерский.

Дмитрий Поворознюк – спортивный журналист.

Швейцария – Коста-Рика

“Сказка Коста-Рики подходит к концу. Сейчас вообще ЧМ очень интересный все маленькие команды такие как Коста-Рика, Перу – они бьют, они могут проигрывать, но по игре – это точно не боксерская груша. Эти команды научились компактно защищаться, выбегать в контратаки. Футбол стал гораздо менее прогнозируемый, чем это было раньше”.

“Если взять Швейцарию – это очень сыгранная команда,

все футболисты уже много лет играют вместе и это показал матч с Сербией, когда была критическая ситуация, они переломили ход игры. Шакири – это главная ударная сила швейцарцев, через него проходит 70% опасных моментов в игре. Это очень ключевая фигура для сборной Швейцарии. После того как его команда вылетела из Чемпионшипа, для него это возможность показать себя”.

Сербия – Бразилия

“Бразилия по футболистам, пожалуй, самая сильная команда ЧМ. Мне кажется, у них очень сбалансированный состав с очень интересным тренером, но очень сильно опираются на состояние Неймара. Возможно, где-то мешает большое эго Неймара показать себя, которое смешано с его травмой, от которой он еще не до конца восстановился. Я не верю, что Неймар сможет играть на команду – это совершенно эгоцентричный футболист, как и Криштиану Роналду. Он хочет показать себя и это может как помочь так и помешать Бразилии. Смотря в каком состоянии будет Неймар – это самая слабая сторона в селесао. В другом – у них есть все, чтобы стать чемпионами. Разве что не хватает сыгранности, так как этим составом они играют не очень часто. По игре в атаке, по скорости – они лучшая команда чемпионата “.

“Такие команды, как Бразилия играют 60-70 минут и они команду соперника просто прибивают физически. У Тите очень большой и крутой резерв. Дугласа Коста, я считаю, одним из топ-10 сильнейших футболистов мира сейчас. Хотя этот футболист сейчас и не играет в основном составе. Однако, если сборную Бразилии сравнивать с Германией, то немцы более универсальные и независимые от одного футболиста”.

“В Сербии нет менталитета победителя. Если посмотреть по их поколением у них не было футболистов-суперзвезд и они не всегда выходят на чемпионаты Европы или мира. По сравнению со сборной Хорватии, они имеют своеобразную взрывоопасную атмосферу внутри команды. Матч со Швейцарией показал, что только появляются какие-то трудности, то они раскисают. Кажется, что им не хватает характера и лидеров в команде. Это не та команда, которая может Бразилии сделать большие проблемы”, – поделился ожиданиями от матча журналист Дмитрий Поворознюк.

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