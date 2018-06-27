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Тренеры двух сборных ушли в отставку после фиаско на ЧМ-2018

Тренеры сборных Австралии и Египта ушли в отставку после фиаско на ЧМ-2018.

Наставник национальной сборной Австралии Берт ван Марвейк покидает свой пост после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира по футболу. Его участие по той же причине разделил и тренер команды Египта Эктор Купер.

Во вторник сборная Перу на стадионе Фишт в Сочи победила австралийцев в заключительном матче группы C со счетом 2:0. Перуанцы набрали 3 очка и заняли третье место в группе, команда Австралии, ранее проиграла французам (1:2) и сыграла вничью с датчанами (1:1), с одним набранным баллом финишировала в квартете на последнем месте.

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По данным ВВС, покинул свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира и главный тренер сборной Египта Эктор Купер.

Сборная Египта проиграла все три матча на групповом этапе Мундиаля командам Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2), вообще не заработав очков и заняв последнее место в группе А.

Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали Кубка африканских наций 2017 и впервые за 32 года вышла на чемпионат мира.

Ранее комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ.

Фото: Dreamstime.

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