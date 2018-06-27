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Суеверный Месси носит амулет, подаренный журналистом

Лионель Месси на матчах ЧМ-2018 носил с собой амулет, подаренный журналистом Рамой Панторото после матча с Исландией.

После первого матча Аргентины на ЧМ-2018 с Исландией (1:1) американский репортер Рама Панторото подарил Лионелю Месси амулет удачи, который передала жена представителя медиа.

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Через несколько дней, после матча с Нигерией, Панторото спросил Месси о том, где амулет, который он ему подарил. Месси постоянно носил его с собой, и показал на бутсу.

Также аргентинский футболист передал привет маме журналиста, которая изготовила этот амулет.

Напомним, Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и вышла из группы со второго места.

Фото: Dreamstime.

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