Англия – Бельгия: букмекеры назвали фаворита

Англия встретится с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии 28 июня во Калининграде в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится со сборной Бельгии.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Саутгейта.

Успех англичан в этом матче котируются коэффициентом 2,65. Успех бельгийцев составляет – 3,20. На ничью дают – 2,90.

Также сегодня будут сыграны еще три матча. В группе G сборная Панамы встретится со сборной Туниса, а в группе Н Сенегал сыграет с Колумбией, а Япония встретится с Польшей.

По мнению букмекеров фаворитом встречи Панама- Тунис является подопечные Набиля Маалула. На победу тунисцев дают коэффициент 1.83, успех панамцев оценивается в 4.60. Ничья – 3.70.

В матче Сенегал – Колумбия фаворитом является кофейщики. Успех подопечных Хосе Пекермана оценивают в 1.82, тогда как виктория сенегальцев составляет 4.80. Ничья – 3.60. Равные шансы по мнению букмекеров имеют Япония и Польша. Успех обеих команд оценивают одинаковым коэффициентом 2.80. А вот на ничью дают 3.15.

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Фото: Belgian Red Devils, England.