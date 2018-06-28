Англия – Бельгия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Англия – Бельгия на Фактах ICTV в четверг, 28 июня, в 21:00.

28 июня во Калининграде на одноименном стадионе в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Англии и Бельгии. Это будет поединок третьего тура в группе G. Встреча Панамы и Туниса пройдет также 28 июня в 21:00.

Англия и Бельгия уже вышли в плей-офф, обе команды имеют по 6 очков, а очная встреча просто определит победителя группы G.

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Интересно, что Англия и Бельгия на мундиалях встречались между собой лишь дважды. На ЧМ-1954 сборные сыграли вничью 4:4, а на ЧМ-1990 англичане минимально праздновали победу 1:0.

Также все три матча группового этапа чемпионата мира англичане выиграли лишь однажды – на ЧМ-1982 года.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче являются подопечные Саутгейта. Ставки на победу англичан в этом матче котируются коэффициентом 2,65. Успех бельгийцев составляет – 3,20. На ничью дают – 2,90.

Прогноз Фактов ICTV

Англия – Бельгия – 2:1.