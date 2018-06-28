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Бельгия минимально обыграла Англию на ЧМ-2018

Сборная Бельгии в матче третьего тура группового этапа на ЧМ-2018 в группе G победила Англию.

Англия: Пикфорд, Роуз, Кэйхилл, Стоунз (Магвайр, 46′), Джонс, Александр-Арнольд (Уелбек, 79′), Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рэшфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален (Компани, 74′), Шадли, Дембеле, Феллайни, Тилеманс, Торган Азар, Янузай (Мертенс, 86′), Батшуайи.

Голы: Янузай 51′.

Сборные Англии и Бельгии встречались в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Матч состоялся на стадионе в Калининграде и завершилась минимальной победой со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

Обе сборные на игру вышли экспериментальными составами, или скорее резервными. Учитывая то, что никакой турнирной мотивации гнать в атаку у команд не было, игра проходила довольно уныло.

В первом тайме самым запоминающимся стал гул болельщиков, которые принуждали обе команды к активным действиям на поле, однако ни бельгийцы, ни англичане голов за первые 45 минут встречи не забили.

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В начале второго тайма Янузай на правом фланге обыгрался с Тилемансом, вошел в штрафную, где обыграл Дэнни Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот англичан. Пикфорд здесь опоздал с рывком, чтобы спасти своих.

В итоге, гол Янузая стал единственным во встрече, а сборная Бельгии набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, Англия финишировала второй. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане – с Колумбией.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Англия – Бельгия.

Фото: Getty Images.

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