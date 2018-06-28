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Где смотреть Англия – Бельгия

Прямую трансляцию поединка третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии покажет телеканал Интер.

28 июня в 21.00 на стадионе Калининград в одноименном городе, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Англии встретится со сборной Нигерии.

Обе сборные представляют группу G, куда также попали Панама и Тунис.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

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Также сегодня будут сыграны еще три матча третьего тура. В группе G сборная Панамы на Мордовия Арене встретится со сборной Туниса. Время начала матча в 21:00. В группе H сборная Сенегала на стадионе Космос Арена в Самаре встретится со сборной Колумбии, а матч Япония – Польша пройдет на Волгоград Арене. Оба поединка начнутся в 17:00.

Прямая трансляция матчей будет доступна на телеканале Интер та НТН.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: England.

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