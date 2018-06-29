Долгополов снялся с Уимблдона

Украинский теннисист Александр Долгополов решил сняться с Уимблдона.
Украинский теннисист Александр Долгополов принял решение сняться с Уимблдонского турнира, сообщает OA Sport.
Его место на турнире займет итальянец Симоне Болелли, который проиграл в третьем раунде квалификации.
Причиной, по которой украинец снялся с Уимблдона могла стать проблема с кистью.
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К слову, украинский теннисист Сергей Стаховский победил в турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания).
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