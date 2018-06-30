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Дальше без Месси: Франция выбивает Аргентину с ЧМ-2018

Футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в первом матче плей-офф чемпионата мира-2018 в субботу в Казани.

Игра прошла на стадионе Казань-Арена и завершилась со счетом 4:3 в пользу Франции.

Первый тайм закончился со счетом 1:1. Первый гол был в ворота аргентинцев, его на 13-й минуте забил игрок сборной Франции Антуан Гризманн с 11-метрового. Но уже на 41-й минуте Аргентина сравняла счет: Анхель Ди Мария поразил ворота французов.

Во втором тайме аргентинцы снова забивают в ворота французов: на 48-й минуте отличился Габриэль Меркадо. Но уже на 57-й минуте сборная Франции сравнивает счет. В ворота аргентинцев мяч отправляет Бенжамен Павар. На 64-й французы снова вырываются вперёд, гол забивает Килиан Мбаппе. И уже через четыре минуты этот же игрок сборной Франции снова поражает ворота Аргентины. Счёт становится 4:2.

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На 3-й минуте дополнительного времени Аргентина снова забивает. Мяч в ворота французов отправил Серхио Агуэро.

Напомним, букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Португалия.

Фото: fff.fr

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