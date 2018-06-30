Где смотреть Франция — Аргентина

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Аргентины покажет телеканал Интер.
30 июня в 17.00 на стадионе Казань Арена в России, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции встретится со сборной Аргентины.
Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Уругвай – Португалия, который состоится в 21.00.Читайте: Круче чем Марадона и Пеле! Назван лучший футболист в истории ЧМ Германия проиграла Южной Корее и сенсационно вылетела с ЧМ Суеверный Месси носит амулет, подаренный журналистом
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Напомним, Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и вышла из группы со второго места.
Фото: Equipe de France.