Где смотреть Франция — Аргентина

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Аргентины покажет телеканал Интер.

30 июня в 17.00 на стадионе Казань Арена в России, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции встретится со сборной Аргентины.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Уругвай – Португалия, который состоится в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Напомним, Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и вышла из группы со второго места.

Фото: Equipe de France‏.