Где смотреть Уругвай – Португалия

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии покажет телеканал Интер.

30 июня в 21.00 на стадионе Фишт в Сочи, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Уругвая встретится со сборной Португалии.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Франция – Аргентина, который состоится в 17.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Напомним, тренеры двух сборных ушли в отставку после фиаско на ЧМ-2018.

Фото: Portugal‏.