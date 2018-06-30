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FIFA порвала с Марадоной из-за его “отрыва” на матче Аргентины – СМИ

FIFA приняла решение применить санкции к легендарному Диего Марадоне за его поведение на ЧМ-2018.

Международная федерация футбола (FIFA) решила освободить известного футболиста и тренера Диего Марадону от должности посла организации, пишет Коммерсант.ru.

Это произошло после того, как он показал неприличный жест на матче Нигерия—Аргентина чемпионата мира по футболу в России, сообщает портал Diario Correo. После отставки Марадона лишится выплат от FIFA.

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Неприличным жестом Марадона отметил победу сборной Аргентины. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины.

В пресс-службе ФИФА информацию перуанских СМИ не подтвердили.

– У нас действительно есть программа Легенда футбола. Игроки, вписавшие свое имя в историю, должны привлекаться к футбольным праздникам и дальше. Это неотъемлемая часть. Марадона – один из величайших игроков в истории спорта номер один, он присутствует на всех играх Аргентины. Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. В одном из первых ответов я уже сказал: бывшие футболисты, сотрудники, болельщики – все должны уважительно относиться к другим и вести себя на стадионе соответствующе, – заявил директор ФИФА по проведению соренований и мероприятий Колин Смит, – пишет Спорт-Экспресс.

Напомним, после матча Аргентина – Нигерия Диего Марадоне стало плохо.

Фото: скриншот из видео в Twitter

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