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Роналду – домой. Уругвай победил Португалию на ЧМ-2018

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая завершился со счетом 1:2.

Первый гол на 7 минуте в ворота команды Португалии забил головой уругваец Эдинсон Кавани с подачи Луиса Суареса. На 55 минуте гол в ворота Уругвая забил португалец Пепе. А уже на 62 минуте Кавани забил второй гол португальцам.

Читайте: В России потеряли вещи и документы футболистов Уругвая

Как сообщалось, футболисты сборной Франции выбили с турнира команду Аргентины.

Фото: fpf.pt

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