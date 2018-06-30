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Уругвай – Португалия: букмекеры назвали фаворита

Уругвай встретится с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Уругвая 30 июня в Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Португалии.

По мнению букмекеров, минимальным фаворитом в этом матче является подопечные Сантуша.

Успех португальцев в этом матче котируются коэффициентом 2,85. Успех уругвайцев составляет – 2,95. На ничью дают – 2,90.

Читайте: Франция — Аргентина: букмекеры назвали фаворита Календарь ЧМ-2018: расписание матчей Где смотреть Уругвай - Португалия

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Казань Арена сборная Франции сыграет с Аргентиной.

Фото: .

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