Уругвай – Португалия: букмекеры назвали фаворита

Уругвай встретится с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Сборная Уругвая 30 июня в Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Португалии.
По мнению букмекеров, минимальным фаворитом в этом матче является подопечные Сантуша.
Успех португальцев в этом матче котируются коэффициентом 2,85. Успех уругвайцев составляет – 2,95. На ничью дают – 2,90.
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Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Казань Арена сборная Франции сыграет с Аргентиной.
Фото: Selección Uruguaya, Portugal.
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