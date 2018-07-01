ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ)

На ЧМ-2018 стартовали матчи плей-офф, Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить неудачников группового этапа Мундиаля

Из 32 команд, которые прошли в финальную часть Мундиаля только 16 вышли в следующую стадию плей-офф.

Самой сенсационным событием группового этапа стал вылет действующих чемпионов мира сборной Германии. Тем не менее, именно они больше всего покорили представительниц прекрасного пола.

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А вот полузащитник сборной Ирландии Рюрик Гисласон внезапно приобрел огромную популярность в Instagram. К примеру, до матча с Аргентиной у Гисласона было только 30 тыс. подписчиков, сейчас количество поклонников более 1 млн.

Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на красавчиков-неудачников группового этапа ЧМ-2018.