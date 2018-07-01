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Где смотреть Хорватия — Дания

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Дании покажет телеканал Интер.

1 июля в 21.00 на стадионе Нижний Новгород, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии встретится со сборной Дании.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Испания – Россия, который состоится в 17.00.

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Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport,smotrisport и SportLive.

Ранее тренеры двух сборных ушли в отставку после фиаско на ЧМ-2018.

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