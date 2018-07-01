Где смотреть Испания – Россия

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России покажет телеканал Интер.
1 июля в 17.00 на стадионе Лужники Арена в Москве, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Испании встретится со сборной России.
Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Хорватия – Дания, который состоится в 21.00.
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Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Ранее Бельгия минимально обыграла Англию на ЧМ-2018.
Фото: Selección Española de Fútbol.
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