Хорватия — Дания: букмекеры назвали фаворита

Хорватия встретится с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии 1 июля в Москве на стадионе Нижний Новгород в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Дании.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Златко Далича.

Успех хорватов в этом матче котируются коэффициентом 1,92. Успех датчан составляет – 4,90. На ничью дают – 3,25.

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Лужники Арена в Москве сборная Испании сыграет с Россией.

Напомним, Месси и Роналду завершили выступления на чемпионате мира 2018.

Фото: HNS | CFF, Fodboldlandsholdene.