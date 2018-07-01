PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Хорватия — Дания: букмекеры назвали фаворита/

Хорватия — Дания: букмекеры назвали фаворита

Хорватия встретится с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии 1 июля в Москве на стадионе Нижний Новгород в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Дании.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Златко Далича.

Успех хорватов в этом матче котируются коэффициентом 1,92. Успех датчан составляет – 4,90. На ничью дают – 3,25.

Читайте: Где смотреть Хорватия — Дания #Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ Подруги футболистов: сексапильная группа поддержки на ЧМ-2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Лужники Арена в Москве сборная Испании сыграет с Россией.

Напомним, Месси и Роналду завершили выступления на чемпионате мира 2018.

Фото:  Fodboldlandsholdene.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка