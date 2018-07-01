Хорватия — Дания: букмекеры назвали фаворита

Хорватия встретится с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Сборная Хорватии 1 июля в Москве на стадионе Нижний Новгород в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Дании.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Златко Далича.
Успех хорватов в этом матче котируются коэффициентом 1,92. Успех датчан составляет – 4,90. На ничью дают – 3,25.Читайте: Где смотреть Хорватия — Дания #Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ Подруги футболистов: сексапильная группа поддержки на ЧМ-2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Лужники Арена в Москве сборная Испании сыграет с Россией.
Напомним, Месси и Роналду завершили выступления на чемпионате мира 2018.
Фото: HNS | CFF, Fodboldlandsholdene.