Бразилия – Мексика: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится с Мексикой в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии 2 июля в Самаре на стадионе Космос Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Мексики.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Тите.

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,52. Успех мексиканцев составляет – 7,10. На ничью дают – 4,30.

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Ростов Арена сборная Бельгии сыграет с Японией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol‏, Selección Nacional‏.