Бразилия – Мексика: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится с Мексикой в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Сборная Бразилии 2 июля в Самаре на стадионе Космос Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Мексики.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Тите.
Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,52. Успех мексиканцев составляет – 7,10. На ничью дают – 4,30.Читайте: Где смотреть Бразилия — Мексика Хорватия в серии пенальти обыгрывает Данию и выходит в 1/4 финала ЧМ ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ)
Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Ростов Арена сборная Бельгии сыграет с Японией.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: CBF Futebol, Selección Nacional.