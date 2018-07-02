Бразилия — Мексика. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Бразилия – Мексика на Фактах ICTV в понедельник, 2 июля, в 17:00.

2 июля в Самаре на стадионе Космос Арене в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Бразилии и Мексики. Это единственная пара этой стадии турнира, где нет сборной с европейского континента.

Подопечные Тите неплохо преодолели групповой этап. В первом матче селесао не смогли обыграть неустойчивую Швейцарию (1:1), во втором только в компенсированное время дожали Коста-Рику (2:0), а в третьем уже уверенно обыграли Сербию (2:0).

Мексиканцы, в свою очередь, в первом туре сенсационно обыграли действующих чемпионов мира немцев, потом была победа над Южной Кореей, однако в третьем матче группового этапа подопечные Хуана Карлоса Осорио уступили сборной Швеции. Кстати, если бы Германия забила Кореи, то именно немцы были бы в плей-офф, а не мексиканцы.

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Крайний матч между сборными Бразилии и Мексики завершился победой пентакампеоне со счетом 2:0. Это был товарищеский поединок и состоялся чуть больше 3-х лет назад. Голы в том матче забивали Коутиньо и Тарделли. Всего команды встречались между собой 41 раз – 24 победы в своем активе имеет Бразилия, 10 побед у Мексики. 7 матчей завершились ничейным результатом.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, в этом матче виктория на стороне подопечных Тите. Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 1,52. Успех мексиканцев составляет – 7,10. На ничью дают – 4,30.

Прогноз Факты ICTV

Бразилия – Мексика – 2:1.