Бразилия победила Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Бразилия — Мексика 2:0

Голы: Неймар 51′, Фирмино 88′.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Силва, Миранда, Филипе Луис, Паулиньо (Фернандиньо 80′), Каземиро, Коутиньо (Фирмино 86′), Виллиан, Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа, Альварес (Джон. Дос Сантос 55′), Сальседо, Айяла, Гальярдо, Эррера, Маркес (Лайюн 46′), Гуардадо, Вела, Лосано, Чичарито (Хименес 60′).

Предупреждения: Каземиро, Филипе Луис — Альварес, Эррера, Сальседо.

Сборная Бразилии одержала победу над Мексикой в ​​матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе Самара Арена и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.

На 51-й минуте Виллиан ворвался на край штрафной и прострелил во вратарскую, в этот момент к атаке вовремя подключился Неймар, который в подкате срезал мяч в пустые ворота.

Читайте: ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ)

В концовке встречи Неймар прорвался по флангу и выдал разрезную передачу низом на Роберто Фирмино, который расстрелял пустые ворота.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Бельгия – Япония.

Напомним, сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

Фото: Getty Images.