Где смотреть Бразилия — Мексика

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики покажет телеканал Интер.
2 июля в 17.00 на стадионе Космос Арена в Самаре, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встретится со сборной Мексики.
Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Бельгия- Япония, который состоится в 21.00.Читайте: ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ) FIFA порвала с Марадоной из-за его "отрыва" на матче Аргентины - СМИ Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Ранее сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.
Фото: CBF Futebol.