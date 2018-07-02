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Где смотреть Бразилия — Мексика

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики покажет телеканал Интер.

2 июля в 17.00 на стадионе Космос Арена в Самаре, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встретится со сборной Мексики.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Бельгия- Япония, который состоится в 21.00.

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Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Ранее сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

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