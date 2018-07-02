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Хорватия в серии пенальти обыгрывает Данию и выходит в 1/4 финала ЧМ

Сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 встречались сборные Хорватии и Дании. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.

На 1-й минуте датчане открыли счет после точного удара защитника Матиаса Занки Йоргенсена, однако хорватам удалось отыграться уже через 3 минуты благодаря голу Марио Манджукича. После чего, командам не удалось больше отличиться в основное время.

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Дополнительное время тоже не смогло выявить победителя. Хотя, на 116-й минуте встречи хорошую возможность имел Лука Модрич, однако удар хорватского хавбека с пенальти сумел отразить голкипер датчанин Каспер Шмейхель.

Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача была на стороне хорватов. В 1/4 финала подопечные Златко Далича встретятся со сборной России, которая в серии пенальти обыграла Испанию.

Напомним, Месси и Роналду завершили выступления на чемпионате мира 2018.

Фото: Getty Images.

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