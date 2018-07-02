Легендарный Леброн Джеймс станет одноклубником украинца

Лучший баскетболист планеты Леброн Джеймс станет одноклубником украинца Святослава Михайлюка в Лейкерс.

Форвард Леброн Джеймс станет игроком Лос-Анджелес Лейкерс. Об этом сообщает ESPN.

Игрок подпишет с клубом 4-летний контракт на $154 млн. Это максимально возможная сумма, которую Джеймс мог получить в любой из команд НБА, кроме Кливленда. В Кавальерс он мог подписать соглашение на более $200 млн на 5 лет.

В Лейкерс об этой сделке еще не объявили официально, но владелец Кливленда Дэн Гиллберт уже выпустил заявление от имени Кавальерс, в которой поблагодарил звезду за выигранное в 2016 году чемпионство НБА.

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Леброн Джеймс играл за Кавальерс с 2003 по 2010 годы, после чего перешел в Майами Хит. С флоридцами он стал чемпионом НБА в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в Кливленд, с которым выиграл НБА в 2016 году.

Напомним, на драфте НБА украинского баскетболиста Святослава Михайлюка выбрал себе Лейкерс.

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Фото: Dreamstime. Видео: Real GD’s Latest Highlights.