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Салах подписал новый контракт с Ливерпулем с космической зарплатой

Ливерпуль подписал новый контракт с египетским форвардом Мохаммедом Салахом.

Египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах подписал новый долгосрочный контракт с мерсисайдцами. Теперь футболист останется на Энфилде минимум до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Красные решили заключить новое улучшенную соглашение с 26-летним футболистом после блестящего дебютного сезона в АПЛ. Согласно новому контракту, Салах за неделю будет получать около £200 тыс., что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории Ливерпуля.

“Салах прекрасно демонстрирует две вещи: его веру в Ливерпуль и нашу веру в него. Мы хотим, чтобы таланты мирового уровня увидели, что у них есть дом на Энфилде, где они могут воплощать все свои профессиональные мечты и амбиции. Мы много работаем ради этого”, – сказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Напомним, в прошлом сезоне за Ливерпуль Салах забил 44 гола во всех турнирах, получил награду Игрок PFA, Футболист года в АПЛ и Золотую бутсу АПЛ.

Фото: Liverpool FC. Відео: Liverpool FC.

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