СМС-поздравления с Днем спортивного журналиста в стихах

2 июля в Украине отмечают День спортивного журналиста. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить мастеров пера за их творческий труд.
Всех спортивных журналистов
С праздником, ребята.
Вы скопили за плечами
Опыт уж богатый.
Пусть успешным непременно
Будет жизненный забег,
Пусть в профессии настигнет
Вас признание и успех.
***
У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.
Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.
***
С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.
***
С Днем спортивного журналиста
Поздравляем сегодня тебя.
Про атлетов и про футболистов
Пишешь ты, свое дело любя.
Про боксеров, пловцов, хоккеистов
Ты поведаешь нам без труда.
Быть желаем тебе карьеристом,
И начальство пусть хвалит всегда.
Что случается в спорте — ты знаешь,
И торопишься нам рассказать.
Про любые моменты желаем
Тебе первым всегда узнавать.
***
С праздником, спортивный журналист!
Жить красиво, ярко — твой конек,
Рассказать всем новость торопись,
Ведь, как ты, никто бы так не смог!
Пусть спортсменов лишь победы ждут,
А тебя — успешности поток,
Пусть удача, фарт не подведут!
Принимай наш теплый поздравок!
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