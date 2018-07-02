СМС-поздравления с Днем спортивного журналиста в стихах

2 июля в Украине отмечают День спортивного журналиста. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить мастеров пера за их творческий труд.

Всех спортивных журналистов

С праздником, ребята.

Вы скопили за плечами

Опыт уж богатый.

Пусть успешным непременно

Будет жизненный забег,

Пусть в профессии настигнет

Вас признание и успех.



***

У спортивных журналистов

Праздник нынче важный.

С днем профессии тебя,

Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе

Взлетов лишь в работе,

Чтобы в радость были только

Все твои заботы.



***

С Международным журналиста днем,

По жизни делай ход конем,

Пускай твой каждый репортаж

Приводит всех в восторг, в кураж,

Желаем только эксклюзива,

Чтобы твой труд всегда ценили

И чтоб прославился вестями,

Спортивными ты новостями.



***

С Днем спортивного журналиста

Поздравляем сегодня тебя.

Про атлетов и про футболистов

Пишешь ты, свое дело любя.

Про боксеров, пловцов, хоккеистов

Ты поведаешь нам без труда.

Быть желаем тебе карьеристом,

И начальство пусть хвалит всегда.

Что случается в спорте — ты знаешь,

И торопишься нам рассказать.

Про любые моменты желаем

Тебе первым всегда узнавать.



***

С праздником, спортивный журналист!

Жить красиво, ярко — твой конек,

Рассказать всем новость торопись,

Ведь, как ты, никто бы так не смог!

Пусть спортсменов лишь победы ждут,

А тебя — успешности поток,

Пусть удача, фарт не подведут!

Принимай наш теплый поздравок!

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