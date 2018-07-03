Астролог назвал победителя ЧМ-2018

Астролог Влад Росс назвал команду, которая имеет наибольшие шансы на победу на чемпионате мира 2018.

Астролог Влад Росс считает, что наибольшие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году имеет сборная Бразилии.

“Согласно астрологическим данным, в год Собаки обычно побеждает Бразилия. Поэтому в спортивной борьбе хорошие шансы сейчас у этой сборной”, – отметил Росс в комментарии Главреду.

Эксперт также предполагает сюрприз, поэтому победить может и сборная, от которой этого не ожидали. Росс также исключил возможность каких-либо терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.

Читайте: ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ)

К слову, сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Фото: Dreamstime.