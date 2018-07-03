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Отца лидера сборной Нигерии похитили перед игрой с Аргентиной

Отец полузащитника сборной Нигерии Джона Оби Микела был похищен перед матчем африканской команды с Аргентиной на ЧМ-2018.

26 июня, за несколько часов до решающей игры группового этапа чемпионата мира, 31-летний хавбек узнал о похищении отца, когда ехал в автобусе на стадион в Санкт-Петербурге.

Член семьи позвонил Оби Микелу и сказал, что ему нужно перезвонить похитителям по указанному номеру. Когда футболист Тяньцзинь Теда сделал это, ему заявили о необходимости заплатить выкуп. Игроку пригрозили, что отца убьют, если он что-то кому-то расскажет.

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Па Микел Оби был похищен на юго-востоке Нигерии, когда направлялся на похороны. Полиция смогла освободить мужчину, но отец игрока подвергался пыткам во время недельного плена и сейчас находится в больнице.

“Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Мне пришлось забыть и о травме (трещина пальца на руке.) Я не знал, что делать, но все же решил, что не могу подвести 180 млн нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну. К счастью, мой отец был благополучно освобожден в понедельник днем”, – рассказал Оби Микел.

Это второй раз, когда отец Оби Микела был похищен. В первый раз это случилось в августе 2011 года.

Напомним, в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Нигерии уступила команде Аргентине.

Фото: Vladyslav Moskovenko Dreamstime.com.

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