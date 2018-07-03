Где смотреть Колумбия – Англия

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии покажет телеканал Интер.

3 июля в 21.00 на стадионе Открытие-Арена в Москве, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Колумбии встретится со сборной Англии.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Швеция – Швейцария, который состоится в 17.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Фото: England.