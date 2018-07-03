PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Где смотреть Колумбия - Англия/

Где смотреть Колумбия – Англия

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии покажет телеканал Интер.

3 июля в 21.00 на стадионе Открытие-Арена в Москве, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Колумбии встретится со сборной Англии.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Швеция – Швейцария, который состоится в 17.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Читайте: Бразилия победила Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ Самые красивые болельщицы на ЧМ-2018 Швеция — Швейцария: букмекеры назвали фаворита

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Фото: England.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка