Где смотреть Швеция — Швейцария

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии покажет телеканал Интер.

3 июля в 17.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Швеции встретится со сборной Швейцарии.

Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Колумбия – Англия, который состоится в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Фото: nationalteams_SFVASF.