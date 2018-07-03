Где смотреть Швеция — Швейцария

Прямую трансляцию поединка 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии покажет телеканал Интер.
3 июля в 17.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Швеции встретится со сборной Швейцарии.
Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Колумбия – Англия, который состоится в 21.00.Читайте: FIFA порвала с Марадоной из-за его "отрыва" на матче Аргентины - СМИ ЧМ-2018: самые сексуальные футболисты, которые не прошли в плей-офф (ГОЛОСОВАНИЕ) Хорватия в серии пенальти обыгрывает Данию и выходит в 1/4 финала ЧМ
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.
Фото: nationalteams_SFVASF.