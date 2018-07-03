Колумбия — Англия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия на Фактах ICTV во вторник, 3 июля, в 21:00.

3 июля в Самаре на стадионе Открытие-Арена в Москве в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Колумбии и Англии. Именно они разыграют последнюю путевку в четвертьфинал турнира.

Подопечные Пекермана выиграли довольно ровную группу Н, хотя и уступили в первой встрече сенегальцам, а в следующих двух обошлись без помощи лидера команды Хамеса Родригеса. Команда Саутгейта наоборот стартовала с двух ярких побед и гарантировала заблаговременно себе выход из группы. На третью игру в группе против бельгийцев коуч львов выставил и вовсе резервный состав. Тогда игра завершилась поражением представителей Туманного Альбиона.

Между собой команды Колумбии и Англии встречались 5 раз и ни в одном из поединков англичане не знали поражений. Крайняя встреча состоялась в 2005 году и завершилась триумфом Англии со счетом 3:2. Сломать эту статистику попытается коуч колумбийцев Хосе Пекерман, ведь с тех пор как он возглавляет кофейщиков, они ни разу не знали горечи поражений с европейскими сборными.

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Перед 1/8 финала в Колумбии довольно непростая ситуация с кадровым составом. Капитан и лидер сборной – Родригес может пропустить матч с Англией, так как футболиста до сих пор беспокоит травма получена перед стартом Мундиаля. Через нее он начал игру с японцами на скамейке запасных, а с Сенегалом был заменен во втором тайме. На предматчевой пресс-конференции Пекерман заявил, что еще не определился выйдет ли Родригес с первых минут, намекая на то, что его может заменить Муриель. Под вопросом находится участие в матче Абеля Агилара. Футболист в игре с Польшей потянул мышцу.

У Саутгейта с кадрами ситуация проще, ведь в крайнем матче он дал отдохнуть основе команды. Деле Алли, который часто страдает от травм, опять же, из-за травмы мышцы пропустил матчи против Панамы и Бельгии, но уже вернулся к тренировкам в общей группе. Так же как и Стоунз. Единственный игрок, который остается под вопросом – это Рубен Лофтус-Чик. В любом случае эта потеря не должна сказаться на планах Саутгейта на игру.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, виктория в этом матче находится на стороне подопечных Саутгейт. Успех колумбийцев в этом матче котируются коэффициентом 3,95. Успех англичан составляет – 2,16. На ничью дают – 3,15.

Прогноз Фактов ICTV

Колумбия – Англия – 0:2.