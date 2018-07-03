Колумбия должна поставить на Хамеса, а Кейн забьет 6-й гол – эксперт

Журналист Микола Васильков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия.

Спортивный журналист Микола Васильков поделился с Фактами ICTV ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 Колумбия – Англия и дал свой прогноз.

Далее прямая речь:

– Всегда особенно интересно наблюдать за матчами команд Америки и Европы. На чемпионате мира идет игра на выбивание чемпионов, с 8-ми бывших обладателей Ники осталось 4, по две с каждого континента Уругвай, Бразилия и Франция с Англией. Шансы увидеть нового победителя до сих пор невысокие, однако матч Колумбия – Англия реально может повлиять на эту пропорцию.

Колумбии просто необходим в центре Хамес Родригес, и если он будет готов не полностью, если травма в поединке против Сенегала столь мучительна, то Колумбию ждет провал. Даже выход на замену неполноценного Хамеса не спасет сборную, ведь в матче с англичанами потребуется быстрая вертикальная игра, а игрока уровня хавбека Баварии в запасе у Пекермана нет.

Колумбия будет эксплуатировать схему 4-2-3-1 с обязательным Фалькао в центре нападения. И состав с Хамесом спрогнозировать можно почти на 100%. Без него в полузащите скорее всего сыграют Куадрадо, Кинтеро и Мурьель.

Им придется противостоять достаточно быстрой защите команды Саутгейта, особое внимание привлекает открытие тренера Гарри Магуайр из Лестера, который по странному стечению снаружи, когда кривит смешную рожу, бывает похож на своего более знаменитого тезку Тоби из Голливуда. Кроме того, львы имеют широкий выбор в полузащите, хотя опорный центр несомненно займет Хендерсон, человек из системы Клоппа. Он готов к широкой позиционной игре первым номером, которую очевидно будет вести Англия в этом матче.

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А вот кто будет на раздаче патронов – самый большой для меня вопрос. Самые талантливые плеймейкеры команды малыш Стерлинг и интеллигент Алли в то же время самые нестабильные в коллективе. К тому же Алли страдает от травмы, и под Кейном может сыграть Лингард, который сделал большой прогресс за последний сезон в МЮ. Он действительно за год превратился в другого футболиста, однако способен ли он тянуть на себе матчи, в которых он не просто приятно удивляет, а когда на плечах большие ожидания и ответственность?

Надо с высокой долей успеха прогнозировать 6-й гол Гарри на чемпионате, причем головой, Англия будет активно использовать фланги. И будет очень странно, если в этой игре какая-то из команд выигрывает просто 2:0. Я вангую, что преимущество будет минимальным, а забивать будут обе сборные. Лучше дождаться серии пенальти после счета 2:2. Ну а кто может победить в серии пенальти мы уже в очередной раз увидели: да любой, даже …. (сами знаете кто)).

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Фото: TheFA.