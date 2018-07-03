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Ленинопад в Москве! Фаны Англии выбросили в мусорник мужчину, похожего на Ленина

В Москве английские фанаты выбросили в мусорник человека, который очень напоминал Ленина.

В интернете появилось видео, в котором английские фанаты прицепились к пожилому мужчине, сидящему на скамейке. Интересно, что этот человек действительно очень напоминал Ленина.

Читайте: Астролог назвал победителя ЧМ-2018.

Все время они напевали песню “Mr Lenin, it’s England” и пытались выбросить его в мусорный бак.

Это у них получилось. Они нашли небольшой бак для мусора и посадили туда человека.

Пострадавший пытался сопротивляться, но все было бесполезно.

Ранее отца лидера сборной Нигерии похитили перед игрой с Аргентиной.

Фото: Michael Sheridan Dreamstime.com.

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