Ногами в прыжке: баскетболисты устроили грубую драку в матче отбора на ЧМ

В отборочном матче чемпионата мира 2019 Австралия – Филиппины произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

В матче квалификации на чемпионат мира-2019 между сборными Филиппин и Австралии произошла массовая драка между баскетболистами, в результате которой поединок был остановлен. Об этом сообщает The Guardian.

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Инцидент произошел в конце третьей четверти, когда австралийский центровой Дэниэл Кикерт ударил соперника в ответ на грубый фол игрока сборной Филиппин, после чего завязалась драка.

Через некоторое время игра возобновилась. В целом было удалено 13 игроков, в сборной Филиппин на площадке остались 3 баскетболисты, у австралийцев – 5.

Через несколько минут в игре остался только один игрок команды Филиппин, и матч был завершен. Итоговый счет – 89:53 в пользу сборной Австралии.

Ранее баскетболист Кевин Дюрант вернул взглядом свое полотенце,после того, как его стащил болельщик.

Видео: ESPN UK. Cкриншот с видео ESPN UK.