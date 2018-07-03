PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Швеция — Швейцария: букмекеры назвали фаворита/

Швеция — Швейцария: букмекеры назвали фаворита

Швеция встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Швеции 3 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Швейцарии.

По мнению букмекеров, минимальным фаворитом в этом матче является подопечные Владимира Петковича.

Успех шведов в этом матче котируются коэффициентом 3,10. Успех швейцарцев составляет – 2,75. На ничью дают – 2,90.

Читайте: Где смотреть Швеция — Швейцария Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018 Бразилия победила Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Открытие-Арена в Москве сборная Колумбии сыграет с Англией.

К слову, сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

Фото: nationalteams_SFVASFSvensk fotboll.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка