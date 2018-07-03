Швеция — Швейцария: букмекеры назвали фаворита

Швеция встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Швеции 3 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Швейцарии.

По мнению букмекеров, минимальным фаворитом в этом матче является подопечные Владимира Петковича.

Успех шведов в этом матче котируются коэффициентом 3,10. Успех швейцарцев составляет – 2,75. На ничью дают – 2,90.

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Открытие-Арена в Москве сборная Колумбии сыграет с Англией.

К слову, сборная Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Дании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

Фото: nationalteams_SFVASF, Svensk fotboll.