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У боксера Беринчика умер сын

У серебряного призера Олимпийских игр украинского боксера Дениса Беринчика умер сын.

У чемпиона WBO Oriental в легком весе Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) умер двухнедельный сын.

Читайте: Комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ.

Об этом сам боксер написал в своем Instagram:

“Мой сын – вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18-30.06.18”.

Ранее Факты ICTV писали, что в Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец Майкла Джексона.

Фото: K2 Promotions| Olga Ivashchenko, Instagram/berinchyk.

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