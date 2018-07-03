В Киеве состоялся турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup

В Киеве на пляже Ольмека разыграли первый трофей турнира ICTV Media Cup.

В Киеве состоялся первый турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup. Соревнования, организованные нашим каналом в международный день спортивного журналиста, на пляже Ольмека собрали представителей центральных СМИ страны. Их не испугали даже ливень и холод.

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Также к празднованию профессионального праздника спортивных журналистов присоединились спортсмены: борец греко-римского стиля Жан Беленюк и пловец Михаил Романчук сформировали отдельную команду. Ребята в итоге стали третьими.

Наш канал был представлен сборными нескольких проектов, в том числе и сайтом Факты ICTV. Серебряные награды завоевали ребята из Утра в большом городе. Тарас Шако и Виталий Литнинський уступили только в финале команде с телеканала 1+1.

Ранее Факты ICTV рассказывали как заниматься TRX на улице.