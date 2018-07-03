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Ювентус готов платить Роналду € 30 млн в год

Форвард Реала Криштиану Роналду летом может перебраться в Турин.

Ювентус предложил 33-летнему Роналду контракт с окладом в €30 млн за сезон.

Предполагается, что португалец не прочь присоединиться к Ювентусу. Причем ключевым фактором в этой ситуации являются не деньги, а уважение, которое Старая синьора проявляет к Криштиану.

Как сообщает Marca, итальянцы уже достигли устной договоренности с игроком об условиях контракта до 2022 года, по которому Роналду будет зарабатывать €30 млн в год.

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Контракт Роналду с Реалом рассчитан до 2021 года. В нем прописана клаусула в €1 млрд, но итальянцы надеются значительно ее снизить.

Роналду перешел в Реал в 2009 году с Манчестер Юнайтед. С тех пор он забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев, став лучшим бомбардиром в их истории.

Напомним, Роналду с Португалией завершил выступления на ЧМ на стадии 1/8 финала.

Фото:  Vladyslav Moskovenko Dreamstime.com.

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