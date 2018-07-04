Англия обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Англии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Колумбии и вышла в четвертьфинал.

Колумбия – Англия 1:1 (по пенальти – 3:4)

Голы: Мина 90+3′ – Кейн 57′ (пен.)

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата 116′), Д. Санчес, Мина, Мохика, Барриос, К. Санчес (Урибе 79′), Лерма (Бакка 62′), Хуан Куадрадо, Кинтеро (Муриэль 88′), Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер (Рашфорд 113′), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Алли (Дайер 81′), Хендерсон, Лингард, Янг (Роуз 102′), Стерлинг (Варди 88′), Кейн.

Предупреждения: Барриос, Ариас, К. Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо – Хендерсон, Лингард.

Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне англичан – 4:3.

Счет в начале второго тайма открыл форвард Тоттенхэма Гарри Кейн, который заработал и реализовал пенальти.

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В компенсированное арбитром время к второй половине Хуан Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Йерро Мина выпрыгнул выше всех, пробил головой с отскоком от газона, и мяч влетел в угол ворот англичан. Пикфорд в данный момент не сумел дотянуться до мяча.

В серии пенальти в колумбийцев не забили Андрес Урибе и Бакка, у англичан – Джордан Хендерсон.

В 1/4 финала ЧМ-2018 подопечные Саутгейта 7 июля встретятся со Швецией.

Ранее сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал.

Фото: Getty Images.