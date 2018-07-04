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Фанаты из Англии и Колумбии устроили разборки после матча

После матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 между фанатами сборных Колумбии и Англии произошла драка в московском метро.

После матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 между сборными Колумбии и Англии произошла драка с участием болельщиков команд в московском метро. Об этом сообщает Чемпионат.

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Во время поездки в метро после матча один из английских болельщиков наступил на флаг сборной Колумбии, из-за чего между болельщиками команд развязалась небольшая потасовка, в ходе которой фанат английской сборной разбил нос колумбийцу.

Остановила схватку болельщиков полиция, которая задержала двух англичан.

Напомним, сборная Англии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Колумбии и вышла в четвертьфинал.

Фото: Ukrphoto Dreamstime.comВидео: Edim Sport.

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