Испанские фанаты снова обвиняют Зозулю в “нацизме”

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля снова оказался в центре скандала с испанскими фанатами.
Один из фан-клубов испанского Овьедо выступил против подписания украинца Романа Зозули, с которым клуб, по слухам, ведет переговоры.
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Фанаты Овьедо из группировки Pena Azul Otero считают украинца недостойным носить футболку клуба, о чем и заявили в своем Twitter.
“Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинским неонацистскими и милитаризированных группами”, – говорится в заявлении.
К обсуждению присоединились другие фанаты, которые поддержали такую позицию группировки. Они считают Романа “нацистом, которому не место в футболе”, а также пишут, что “ценности Овьедо должны быть выше спортивных результатов”.
COMUNICADO OFICIAL @OTEROAZUL @azul_pepa pic.twitter.com/K6cgk3aFOR
— PEÑA AZUL OTERO (@OTEROAZUL) 3 июля 2018 г.
Напомним, что в начале 2017 года Зозуля стал игроком клуба Райо Вальекано, однако, через некоторое время форвард был вынужден покинуть команду из-за оскорбления со стороны болельщиков и обвинения в нацизме.
Прошлый сезон украинец провел в составе Альбасете, где стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей в 30 поединках.
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Фото: PEÑA AZUL OTERO.