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Испанские фанаты снова обвиняют Зозулю в “нацизме”

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля снова оказался в центре скандала с испанскими фанатами.

Один из фан-клубов испанского Овьедо выступил против подписания украинца Романа Зозули, с которым клуб, по слухам, ведет переговоры.

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Фанаты Овьедо из группировки Pena Azul Otero считают украинца недостойным носить футболку клуба, о чем и заявили в своем Twitter.

“Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинским неонацистскими и милитаризированных группами”, – говорится в заявлении.

К обсуждению присоединились другие фанаты, которые поддержали такую ​​позицию группировки. Они считают Романа “нацистом, которому не место в футболе”, а также пишут, что “ценности Овьедо должны быть выше спортивных результатов”.

Напомним, что в начале 2017 года Зозуля стал игроком клуба Райо Вальекано, однако, через некоторое время форвард был вынужден покинуть команду из-за оскорбления со стороны болельщиков и обвинения в нацизме.

Прошлый сезон украинец провел в составе Альбасете, где стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей в 30 поединках.

Ранее Факты ICTV писали, что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ.

Фото: PEÑA AZUL OTERO.

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