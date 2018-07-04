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Неймар vs Хендерсон: симулянты 1/8 финала ЧМ, которые наиграли на Оскар

Футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.

Звезда сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар продемонстрировал свои актерские способности во время матча 1/8 финала ЧМ против Мексики.

На 71-й минуте встречи бразилец оказался на газоне и зажал мяч между стоп. Защитник сборной Мексики Лайюн подошел и взял круглого, когда Неймар закричал, изображая невыносимую боль, и пополз по полю, отталкивая арбитров и всех, кто пытался оказать ему помощь.

Его актерские способности оказываются настолько правдоподобными, что арбитру ничего не остается, как наказывать соперников предупреждениями.

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Симулировать умеют и подопечные Гарета Саутгейта. В матче 1/8 финала между Колумбией и Англией прибег к театральным приемам полузащитник львов Джордан Хендерсон. Капитана Ливерпуля редко “ловили” за подобным раньше, но очевидно, в игре с колумбийцами он захотел немножко славы Неймара.

Причиной стал эпизод на 40-й минуте, когда Джордан схватился за подбородок и лицо после легкого прикосновения Вильмара Барриоса. Колумбиец получил карточку за грубость, а вот Хендерсон за симуляцию – нет.

И хотя, арбитр матча поверил англичанину, это у него получилось несколько хуже, чем у бразильца. Стоит отметить, что Хендо возможно надо было больше попрактиковаться в актерском мастерстве.

Напомним, сборная Англии в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Колумбии и вышла в четвертьфинал.

Фото: EnglandCBF Futebol.

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