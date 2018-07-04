Теннисист на Уимблдоне мощной подачей попал мячом в девушку, она расплакалась

Австралийский теннисист Ник Кирьос в матче первого круга Уимблдона против Дениса Истомина мощной подачей попал мячом в девочку, подающую мячи.

Во время одного из эпизодов игры Ник Кирьос – Денис Истомин Кирьос ударил по мячу и попал в руку герл-боя, сообщается на официальном сайте турнира.

Она стояла за спиной Истомина, и мяч прилетел ей в руку. Игра на некоторое время была остановлена, поскольку девочка не смогла продолжить свою работу и заплакала от сильной боли.

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После матча Кирьос сказал, что ему было очень трудно после этого момента.

“Когда я услышал звук, то сначала подумал, что попал в табло. Но потом я понял, что это была рука девочки. Это было трудно. Она заплакала, но держалась как чемпион. Я бы тоже заплакал в такой ситуации”.

Радар зафиксировал, что скорость этой подачи Кирьоса составила 217 км/ч.

Кирьос обыграл Истомина в четырех сетах и ​​вышел во второй круг Уимблдона, где сыграет против представителя Нидерландов Рбина Хаас.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский победил в турнире серии Challenger Tour в Илкли (Великобритания).

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com